Den otevřených dveří Senátu

V pátek 28. října 2022 se u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu již tradičně v Senátu koná Den otevřených dveří.

Otevřou se pro vás brány Valdštejnského i Kolovratského paláce, vstoupit do nich můžete kdykoliv od 9 do 16 hodin. Prohlídka je individuální, u vchodu dostanete průvodce se zajímavými informacemi a můžete vyrazit vlastním tempem na trasu. Poslední vstup je v 15:30 hodin.

Kromě historických sálů Valdštejnského paláce nahlédnete i do celé řady běžně nepřístupných prostor – do Valdštejnovy pracovny, Galerie předsedů Senátu, do Zeleného a Růžového salonku v Kolovratském paláci a dalších.

Návštěvu doporučujeme spojit s procházkou ve Valdštejnské zahradě, kde můžete pozorovat skotačení malých pávat, která se vylíhla na konci léta. Na Den otevřených dveří pro vás bude otevřena od 9 do 19 hodin.

Nevynechte ani naše Informační centrum, kde najdete informační brožury, časopis Senát nebo upomínkové předměty.

