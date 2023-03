Chase & Status DJ Set v Praze

Průkopníci dnb Chase & Status slibují rozpoutat a rave of pure energy. Chase & Status se se svým albem Rtrn II Jungle (2019) vrátili ke kořenům a svým loňským What Came Before, které vydali těsně před svou poslední nezapomenutelnou návštěvou Roxy, opět představili multižánrový formát s obdivuhodnou přehlídkou hostů. Takura, který album otevírá, je posledně v Praze doprovodil jako nezastavitelný a strhující MC.

V pátek 12/5 Roxy zažije Chase & Status v té nejsilnější formě.

VÍCE INFORMACÍ ZDE