Okna do světa – projekce filmů dětí z dětských domovů

V sobotu 8. června ve 14:00 se v Městské knihovně v Praze chystá originální projekce filmů dětí ze čtyř českých domovů s názvem Okna do světa, které se zúčastní přes padesát dětí z dětských domovů, a dále pedagogové, filmoví lektoři – absolventi pražské FAMU, malí tvůrci ze skupiny Aniděti a další pozvaní hosté.

Pásmo krátkých hraných, animovaných a dokumentárních filmů, které vzniklo za poslední rok ve volném čase dětí a teenagerů, řeší pestrá témata – od ekologie, šikany, až po intimní věci jako vztahy, láska a význam přátelství. Tvorba tohoto pásma se tak stala jakousi terapeutickou dílnou pro děti a teenagery.

„Chceme jim OTEVŘÍT OKNA – filmová a ostatní, kterými mohou nahlédnout do jiného, neznámého světa. V projektu vidím velký smysl, dává mi chuť do života. Zprostředkovávám dětem s minimem příležitostí něco, co by si asi nikdy ani nezkusily, nezažily by. OKNA otevíráme také vychovatelům a všem ostatním, kteří vzniklé filmy zhlédnou“ vysvětluje cíl akce zakladatelka projektu filmová producentka Zuzana Dražilová.

V rámci workshopů se děti učí obsluhovat kvalitní techniku, zacházet s kamerami, foťáky na natáčení, nahrávat zvuk, stříhat, seznamují se s filmy, které je mohou při tvorbě inspirovat. To vše dle hesla: minimálně teorie a maximálně praxe.

Filmové workshopy jsou určeny teenagerům ve věku 12-18 let. Naopak animačních dílen se účastní mladší děti ve věku 7-11 let, které ještě nejsou schopny zacházet se složitější technikou.

Snímky, které zažívají i první úspěchy na mezinárodních festivalech jako dokument Naše sny, budou k vidění v únoru a březnu v roce 2025 v rámci mezinárodního filmového festivalu nejmladších A-FILMTEENS, kde se promítají velmi zajímavé filmy vytvořené dětmi a teenagery z celého světa.