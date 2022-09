Freak Power v Praze

Příští rok to bude již 30 let, kdy se na londýnské scéně objevil originálním způsobem namíchaný koktejl acid jazzu, funku, soulu a trip hopu, který měli na svědomí Freak Power, kterou tehdy tvořili vedle zpěváka a trombonisty Ashelyho Slatera tak basista Norman Cook (později známy jako Fatboy Slim) a zpěvák Jesse Graham. Současná sestava kapely v čele s nepřehlédnutelným charismatickým trombonistou a zpěvákem Ashley Slaterem zamíří 8. listopadu opět do Prahy, aby v Rock Café rozparádila své zdejší četné publikum.

Histprie vzájemných sympatií začala již před delší dobou, Freak Power oslnili již v roce 2008 svým setem na velkolepém narozeninovém koncertu s Monkey Business, o rok později vystoupili s velkým úspěchem spolu s Mobym na Sázavafestu.

