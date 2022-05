Only The Poets v Praze

Na evropské turné si je vybral samotný Louis Tomlinson z One Direction, společně vyprodali pražský koncert ve Foru Karlín během několika minut. Teď se Only The Poets –⁠ jedna z nejnadějnějších mladých nezávislých poprockových kapel vrací do Prahy na svůj první samostatný koncert.

Ten se odehraje pod širým nebem 7. srpna ve Žlutých lázních v rámci koncertní série My Kind of Summer.

