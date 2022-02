Nečekaný návrat na tuzemská pódia hlásí jedna z našich nevětších rockových legend skupina FLAMENGO. Českým fanouškům ji není třeba dlouze představovat, vždyť kdo by neznal, tak zásadní album jako bylo Kuře v hodinkách (1972).

Kapela vznikla v roce 1966 a prošla několika žánrovými i personálními proměnami. Současná sestava nesoucí název FLAMENGO reunion session se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplní je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv) a Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály).

FLAMENGO reunion session navazuje na období let 1970– 1971, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta. Program nesoucí název Stále dál… se bude opírat právě o pecky, které Flamengo v tuto dobu hrálo. Samozřejmě kapela nezapomene ani na ‚Kuře‘ ze kterého zazní kultovní píseň Stále dál korespondující s názvem celého programu. V něm se příznivci starého bigbítu mohou těšit na pecky jako Too Much Love is Bad Thing, Vím, že pláčem to skončí, Každou chvíli či Týden v elektrickém městě a chybět nebudou ani kultovní covery, které Flamengo v daném období hrálo. Jde například o Whole lotta love nebo Oye Como Va. FLAMENGO reunion session tak návštěvníkům vystoupení slibuje jedinečný, autentický a hlavně originální zážitek legendárního FLAMENGA s jeho původními členy a původním repertoárem.