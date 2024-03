Ska Wars 2024 The Steady 45´s + Jackie Mendez (USA) |Green Smatroll | All Mad Here

Reggae vrací úder. Mezinárodní den Hvězdných válek každoročně připadá na 4. května, letos Prahu ale uchvátí pomyslné války ska a reggae. Headlinerem festivalu Ska Wars v Malostranské Besedě bude americká senzace The Steady 45’s, kromě setu vycházejícího z tradičního jamajského ska septet doprovodí zpěvačku Jackie Mendez. V roli Ewoků vystoupí skajazzoví Green Smtroll, pouštní reggae národa Jawů zahrají All Mad Here.

Když tu losangeleští The Steady 45’s byli poprvé, po živelném koncertu v Café Na Půl cesty se přesunuli na bar, hudba ale neustala. Za doprovodu akustických kytar, trubky a objednávání panáků zpívali klasické kusy žánrů ska, rocksteady a reggae až do rozbřesku. Na Prahu udeřili silou tornáda, precizní instrumentální výkony zastínila vášeň a oddanost hudbě.

The Steady 45’s vznikli v roce 2012 na předměstí Los Angeles, od té doby vydali tři alba a působili jako doprovodná kapela Kena Bootha, Derricka Morgana, The Pioneers, Stranger Colea, The Clarendonians, Keith & Tex a dalších ikon žánru. Těžko se divit, že mimo pódium zní jako živý jukebox na jamajské hity.

Svým zvukem se vztahují k tanečním žánrům Jamajky 60. let, do Evropy ho přivezou v rámci turné Swing and Sway.

Tentokrát před svým setem doprovodí zpěvačku Jackie Mendez, jež sama sebe popisuje jako „soulful reggae girl”. Narodila se v San Gabriel Valley nedaleko Los Angeles, po prvotní fascinaci britským 2tone ji uhranuly hořkosladké hity velkých hlasů, jako jsou Alton Ellis nebo Ken Boothe. Mendez se přitom nebojí ani popovějšího výrazu.

Green Smtroll pomyslné ska války vytrhnou z příprav čtvrté desky jménem Carousel of Pain, již točí ve studiích Sono. Přestože album vyjde nejdřív na konci tohoto roku, v Malostranské Besedě nový materiál zazní. Už za nahrávku Rude Jazz získali v roce 2010 žánrovou Cenu Anděl. V kuloárech se navíc proslýchá, že jejich dechová sekce piluje Imperial March na druhou dobu.

Pražští All Mad Here otevřou hutným reggae, jež obestírá mlžný opar jako z tropické planety Wookiů. Kapela zároveň představí novou sestavu skýtající překvapení, o nichž zatím nejspíš netuší ani sami muzikanti. Že by nová naděje?