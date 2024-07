Ines | Second sunday

INFO - kapela INES

Koncem roku 2019 mezi pražskými uličkami, napříč čtvrtěmi sídlišti i pivovary se schází první členové kapely INS Po několika změnách v obsazení kapely napříč pozicemi jsme se začátkem roku 2021 ustálili v obsazení bicí, basa, sólová kytara, doprovodná kytara/klávesy a zpěv.

INFO – kapela Second Sunday

Představujeme vám pražskou indie-rockovou kapelu Second Sunday, která má jedinečný zvuk a energii, která vás nadchne. Second Sunday spojuje výrazné melodie s autentickým textem, který se dotýká každodenních témat. S jejich originálním přístupem k hudbě a neodolatelným charisma na pódiu, se dokázali probojovat do finále Strahov Open Air. Jejich hudba je osvěžující kombinací vášně, talentu a nadšení...