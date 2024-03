Pan Lynx Unplugged + vernisáž artworků „Kdo se bojí, musí do lesa“

Unplugged vystoupení Pana Lynxe slibuje výjimečný zážitek komorních aranží skladeb nejen z debutového alba „Kdo se bojí, musí do lesa“, a to v podání autora Michala Skořepy (zpěv, piano), Honzy Lichtenberga (kytara) a Luboše Samka (kachon). Pří příležitosti unplugged koncertu Pana Lynxe v Malostranské Besedě proběhne také od 18 hodin vernisáž originálních artworků k desce „Kdo se bojí, musí do lesa“. Přijměte Michalovo pozvání a nechte se do onoho lesa vtáhnout!

Pan Lynx je nový hudebně výtvarný projekt Michala Skořepy (ex-Stroy) a jeho kresleného alterega - mystického Pana Lynxe. Pan Lynx je napůl rys a napůl člověk, Michal. Poté, co se Michalovi zjevil aby ho vtáhl do hlubin jeho vlastního pomyslného vnitřního lesa, vznikla debutová deska o sebepoznání jménem "Kdo se bojí, musí do lesa". Na té se Michal zhostil prakticky všech nástrojů i vokálů vyjma asistence hostů, mezi kterými se blýskají jména jako třeba Michael Kocáb, Michal Pavlíček, bratři Homolové z Wohnout, Štěpán Smetáček a další. Hudebně se jedná o pompézní kombinaci „špinavých“ grungeových kytar, dekadentního klavíru a expresivního, až muzikálového vokálu. Můžeme slyšet odkazy na kapely, jako Pražský Výběr, Queen nebo Alice In Chains.