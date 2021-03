Hudební skupina Queenie s Michaelem Kluchem v čele odehraje velký online koncert, který se uskuteční v pátek 9. dubna 2021 od 19 hodin. Připravovaný stream je reakcí na dotazy a prosby fanoušků o online koncert, které se kapela rozhodla vyslyšet. Queenie předvedou originální show s velkolepou vizuální výpravou. Jeviště, na kterém budou hrát, se svou velikostí vyrovná klasickým koncertům. Vystoupení bude snímat dvanáct kamer, které doplní záběry z ptačí perspektivy. Pro svou online show kapela zvolila přiléhavý název: The Show Must Go Home.

Jde o parafrázi na slova písně Freddieho Mercuryho a skupiny Queen The Show Must Go On. Právě této legendární britské kapele vzdávají Queenie hold svými koncertními show, a předávají tak její hudbu dalším generacím. Co vše vás čeká? Slavné písně skupiny Queen v původních aranžích a tóninách. Velkolepá vizuální výprava v podání stage designera Martina Hrušky. Unikátní kostýmy. 12 kamer snímajících jeviště ze všech stran, které navodí pocit, že stojíte přímo na pódiu. Záběry z ptačí perspektivy. Prohlídka backstage: zblízka si prohlédnete celou scénu i to, jak se staví. Poznáte štáby, které vše řídí a nakouknete pod ruce zvukařům i osvětlovačům. Záběry ze šatny kapely před samotným vystoupením.