Two Steps From Hell v Praze

Vážení fanoušci, vzhledem k aktuální situaci se bohužel nemohou konat koncerty Two Steps From Hell v O2 universu ani v náhradních termínech 29. dubna 2021 (původní termín 17. 4. 2020) a 30. dubna 2021 (původní termín 18. 4. 2020). Oba koncerty se uskuteční v nových termínech, a to 28. a 29. června 2022.

Vstupenky zakoupené na původní či náhradní termíny zůstávají v platnosti, a to následovně:

Vstupenky na 17. 4. 2020 (resp. 29. 4. 2021) platí na nový termín 28. 6. 2022.

Vstupenky na 18. 4. 2020 (resp. 30. 4. 2021) platí na nový termín 29. 6. 2022.

„Opravdu moc se těšíme, až se s vámi všemi potkáme. Do té doby na sebe hlavně dávejte pozor a zůstaňte zdraví,“ dodávají skladatelé Thomas Bergersen a Nick Phoenix.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při řešení nastalé situace.