LIVE stream - Opravdoví Vivaldi

aneb Co jste vždycky chtěli vědět o této fantastické hudbě

Edukativní koncert pro dospělé a dospívající

ANTONIO VIVALDI

Čtvero ročních dob

Koncert č. 1 E dur „Jaro“

Koncert č. 2 g moll „Léto“

Jan Rybka housle

Filharmonie Brno

moderuje Dagmar Glüxam

Hrát se má z duše aneb Afektová teorie v praxi

Cyklus houslových koncertů Le quattro staggione Antonia Vivaldiho patří k nejhranějším skladbám vůbec. Ale známe toto dílo doopravdy? Víme, že skladatel přesně vycházel z dobové poezie, kterou doslova převedl do hudby? A jak to udělal? A jak to mají udělat hudebníci?

V době baroka měli k ruce bohatý rejstřík dobových vyjadřovacích prostředků, který jsme dnes již zapomněli. Vídeňská mezinárodně respektovaná muzikoložka a houslistka s českými kořeny Dagmar Glüxam se tomuto zapomenutému umění – takzvané afektové teorii – věnuje; své poznatky shrnula v knize s názvem Hrát se má z duše…

Podle zásad afektové teorie nastudovala a na koncertě nás provede Vivaldiho Jarem a Létem. Jistě, tu hudbu jsme všichni slyšeli bezpočtukrát, ale my vás tentokrát zveme k poslechu, který vám umožní proniknout do její hloubi a podstaty a zažít při ní to, co zažívali posluchači v době jejího vzniku.