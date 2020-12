LIVE stream - Kluboofka World

KLUBOOFKA WORLD je tady!!! V NEDĚLI 20.12.2020 20:00 hodin odstartujeme zahraniční sestru KLUBOOFKY. V premiérovém díle uvidíte především evropské kapely, ale do budoucna jen v Evropě nezůstaneme. Těšte se na pořádnou porci metalu!!!

V prosincové hitparádě WORLD uvidíte tyto klipy:

Steel Engraved – Rebellion NĚMECKO

Black Abyss – Release NĚMECKO

Devaner - Death for Death POLSKO

Lonewolf - Hordes of the Night FRANCIE

Vhaldemar - Death to the Wizard ŠPANĚLSKO

Moyra - The Eyes of Rats POLSKO

O vítězi rozhodnou svými hlasy diváci ve FB události „KLUBOOFKA WORLD – PROSINEC“, kde je zveřejněna anketa.

Hitparáda bude dostupná jak v této události, tak na YOUTUBE kanálu a webových stránkách Nároďáku Jaroměř.

Šestice fanoušků, kteří se zúčastní hlasování, má možnost vyhrát patnáctilitrový sud piva CHOTĚBOŘ.