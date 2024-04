Traveller + Prospective + We The Gods

THE AWAKENING TOUR with Prospective (ITA) + Traveller (GER)

Opening guests: WETHEGODS (CZ)

PROSPECTIVE z boloňské Felsine v roce 2013 sice původně vznikli jako sólový projekt bubeníka Flavia Cacciariho, ale pěknou řádku let už to drhnou jako stabilní kapela, která v r. 2016 výtečně debutovala s deskou „Beyond“. Zlom však přišel se třetí deskou „All We Have“ u na talenty prověřené stáje Long Branch Records.

Na nové desce „Reasons To Leave“ PROSPECTIVE představili nového zpěváka a jejich značně progresivní styl plný technické vyspělosti se obsahově zabývá tématy sebepoznání, odolnosti a složitosti lidských vztahů a je po všech stránkách dotaženou sbírkou, takže není divu, že dosud nejúspěšnější album kapely už nasbíralo přes 2 miliony streamů.

V dubnu a květnu je tahle italská bomba na turné. Na čarodějnice dorazí do pražské Klubovny společně s TRAVELLER.