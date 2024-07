Legendární Cradle of Filth přivezou svou divokou show do Prahy jako součást turné By Order of a Dragon.

Tito průkopníci ze Suffolku známí svou unikátní směsí extrémního metalu, jsou příslibem noci plné temné a extrémní hudby, která vás uchvátí a zároveň okouzlí. V čele s ikonickým Dani Filthem předvede Cradle of Filth set, který bude obsahovat jak jedovatě chytlavé skladby, tak monstrózní balady z jejich (nejen) 13. alba.

Podpoří je charismatické Butcher Babies a symphonic blackened deathcoroví Mental Cruelty.

Zdroj fotky (Cradle of Filth v Praze): Lucerna Music Bar