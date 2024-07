Faces Of Death Tour 2024: Smršť polyrytmických kytar a pronikavých vokálů deathcorových Veil of Maya, kteří dovezou svou sedmou desku [m]other.

Pittsburští Signs of the Swarm, kteří svou novinku „Amongst the Low & Empty“ obohatili o pořádný groove a industriální prvky. Pensylvánští metalcoroví Varials a australští deathcoroví To The Grave!

Zdroj fotky (Veil of Maya + Signs of the Swarm): Futurum Music Bar