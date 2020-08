Hed PE v Praze

Z důvodu epidemie koronaviru přesunuto na 12. dubna 2021. Děkujeme za pochopení!

Legendární nu-metalová partička Hed PE míří opět do Prahy, tentokrát zavítají v poslední srpnový den k nám do Rock Café! Tahle kultovní kapela z Kalifornie se do našeho hlavního města vrátí opět po roce a půl, jejich dřívější klubové koncerty nebo vystoupení na FajtFestu v roce 2018 slibují divokou show!