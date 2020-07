Men I Trust v Praze

Men I Trust se vrací do Prahy, tentokrát dne 22. února 2021, kdy zahrají v Rock Café. Dreampopoví Men I Trust vznikli v roce 2014 a vystřelili o dva roky později, kdy se ke kapele přidala i současná zpěvačka a kytaristka Emma Proulx.

První album se zpěvačkou Emmou Proulx Oncle Jazz měla kapela původně představit v Praze už minulý rok v květnu ve vyprodaném klubu Chapeau Rouge, vydání dvaasedmdesátiminutového alba se i kvůli častému koncertování protáhlo o půl roku a kapela jej pustila do světa až v září 2019. Nahrávka obsahuje i nové verze některých starších písní jako Show Me How nebo Numb a kapele se na ní dle vlastních slov podařilo vychytat originální zvuk, který sami popisují jako vřelý, útulný mix popových melodií s jazzovými rytmy a flow proudící řeky.