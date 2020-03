Bubeník Will Shepler (ex Agnostic Front, Madball), kytarista/zpěvák Scott Roberts (ex Biohazard, The Spudmonsters, Bloodclot) a basák Sick Of It All Craig Setari (ex Agnostic Front) chtěli zkusit něco trochu jinak. V pekelným hmoždíři nadrtili to nejlepší z hard core punku, oi! a rock´n´rollu v jednu hodně peprnou směs. A spustili lavinu. Ryzí Street Rock´n´Roll jako kráva!

Craig byl příliš vytížen hraním se Sick Of it All, tak povolali do zbraně Oi veterána Carlose Congote (ex 45 Adapter, Urban Noise). Jejich debutové LP s názvem "The Take" vyšlo loni u Demons Run Amok Records. The Take jsou melodický a řízný. Šlape to jako na drátkách, refrény co se vám zavrtají pod kůži a nepustí. Všechno co New York City rebel music underground nabízí, v jedné tříhlavé zničující kapele. Je nám ctí a velkým potěšením uvést jejich koncert na Sedmičce.