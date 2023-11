Charlotte Sands v Praze

Síla hudby Charlotte Sands tkví v kombinaci veselých melodií s nestoudně upřímnými texty. A pořádně hlasitá je i naživo, jak ostatně ví všichni, kdo ji viděli na turné s My Chemical Romance nebo 5 Seconds of Summer. Teď má namířeno do Prahy.

Sands vystoupí 5. června 2024 v klubu Chapeau Rouge. Vstupenky (395 korun) půjdou do prodeje 10. listopadu 2023.

