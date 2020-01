Migty Oaks v Praze

V Berlíně usazené indiefolkové trio Mighty Oaks, které tvoří Američan Ian Hooper, Brit Craig Saunders a Ital Claudio Donzelli, se po společné tour s The Lumineers vrací do Prahy. Představí zde skladby z třetí desky All Things Go (vychází 7. února) pojmenované podle stejnojmenného singlu, v kterém Ian Hooper vypráví příběh o prvním setkání svých rodičů na náhodné party. Nahrávka navazuje na akustické EP a pro formaci tvoří novou kapitolu v jejich společném příběhu. Ten se začal psát před deseti lety, kdy se trio kamarádů rozhodlo, že založí kapelu. Od té doby stihli vydat dvě dlouhohrající desky, odehrát stovku koncertů a vystupovat na společných pódiích s Kings of Leon nebo Chvrches.

Vstupenky v prodeji od 24. ledna 2020.