Mr. Irish Bastard v Praze

Už je to pěkná řádka let, co se Mr. Irish Bastard představili v České republice, nyní se k nám ale vrací s novou deskou! Ta vyjde na jaře 2020 a ponese název Battle Songs of the Damned.

Veselé irské melodie a popěvky se ponesou celým Rock Café, tím si buďte jistí!