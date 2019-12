A-ha v Praze

Legendární norská popová skupina a-ha zahraje poprvé v České republice. V pražské O2 areně odstartuje 28. října 2020 evropské turné zasvěcené pětatřicátému výročí od vydání jejich nejslavnějšího alba Hunting High and Low, ze kterého pochází i celosvětový megahit kapely Take On Me. Na pódiu budou stát všichni tři původní členové a-ha Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul Waaktaar-Savoy. Českému publiku naservírují unikátní kombinaci nových skladeb a klasických hitů.

Vstupenky v prodeji od 13. prosince 2019.