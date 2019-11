5 Seconds Of Summer v Praze

5 Seconds Of Summer, kapela ze Sydney, která má na svém kontě tři řadové desky, dvě živá alba a necelých dvacet singlů, právě ohlásila velké světové turné. Během něj zavítá samozřejmě i do Evropy a jednou z jejích zastávek bude i naše hlavní město! 5 Seconds Of Summer, kterou tvoří Luke Hemmings (zpěv, kytara), Michael Clifford (zpěv, kytara), Calum Hood (zpěv, baskytara) a Ashton Irwin (zpěv, bicí), funguje již od roku 2011 a za tu dobu se vyprofilovala mezi nejúspěšnější australské kapely posledních dvou dekád.

V současné době kapela dokončuje v pořadí již svou čtvrtou desku, během jejíhož natáčení se obklopila celou řadou skvělých hudebníků a spolupracovníků, mezi kterými nechybí například zpěvák Charlie Puth, Ryan Tedder z kapely OneRepublic či producenti Louis Bell (Post Malone, Camila Cabello, Halsey) a Ali Tamposi (Beyonce, Camila Cabello, Demi Lovato). Předzvěstí nové desky je skvělý singl Teeth, který potvrzuje, že Luke, Calum, Ashton a Michael hudebně velmi dospěli a oprávněně platí i za skvělé hudebníky.