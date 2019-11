Mother Africa – New Stories From Khayelitsha

Oslnili už celý svět - Mother Africa - vyprodali Londýn, New York i Paříž - 28. února se poprvé představí v Praze.

Vášnivé, energické, plné nadšení i úsměvů to je představení Mother Africa (Matka Afrika), které vyprodává velká hlediště na celém světě již od roku 2003. Vystupují v něm Ti nejlepší a nejtalentovanější umělci ze sedmi zemí afrického kontinentu, mezi kterými jsou i borci zapsaní v Guinessově knize rekordů. Představení je plné skutečných životních příběhů, radostí i starostí obyvatel Afriky. Je protkáno dechberoucími akrobatickými čísly, která jsou doprovázena živou kapelou, zpěvem i tancem. Své nezastupitelné a unikání místo mají také africké tradice, rituály, kostýmy či masky.

Kreativní tým - Winston Ruddle, Ulrich Thon a Hubert Schober – je jedním z nejlepších na této planetě. Jejich, dnes už kultovní, představení Mother Africa dobylo doslova celý svět. Oslnilo Broadway v New Yorku, kde bylo dva měsíce vyprodáno, stejně jako v londýnském West Endu, Sydney, Berlíně, Paříži či Curychu.

V představení vystupují skutečně jen Ti nejlepší umělci Afriky, kteří tak prezentují svůj domovský kontinent celému světu. Jedním z nich je Mohamed Ben Silha z Pobřeží slonoviny, který zvítězil v soutěži Afrika Got Talent a od té doby je považován za nejohebnějšího muže planety. Takových výjimečných umělců, akrobatů, zpěváků, tanečníků a hudebníků je představení skutečně plné, celkem se jich představí kolem třiceti.

Součástí kreativního týmu je také světově uznávaná choreografka a tanečnice Noluyanda

Mqualwana. Narodila se v Khayelitshe a vyrostla tam. V devíti letech začala tančit a postupně se stala uznávanou tanečnicí a následně choreografkou. V současné době vede projekt Tanec pro všechny, jehož cílem je nabídnout méně privilegovaným dětem šanci na dobré taneční vzdělání. Na otázku, zda je v ulicích černošské čtvrti skutečně tolik tance a zpěvu, s jistotou vysvětluje: „V Khayelitshe slaví lidé každý den, zpívají, hrají a tančí. Obzvláště v neděli je to velká oslava radostí života: z kostela proniká hlasitá hudba do ulic, v dalším domě má zkoušku kapela a následující dům navazuje hlasitou hudbou domácího deejaye. ““ „Khayelitsha“ (překládá se jako náš nový domov) je název jedné z největších černošských čtvrtí v Jihoafrické republice, která se nachází asi třicet kilometrů od Kapského Města. Odhaduje se, že zde žije dva miliony lidí různého původu a náboženství, ve stísněných prostorech a často v chatkách vyrobených z plechu, dřeva či kartonu. Tvůrci představení ve svém představení ukazují reálný život v Khayelitshe, snaží se ukázat drobné i velké radost života, představit mnoho talentovaných umělců, kteří prošli touto těžkou životní zkouškou. „V 60. letech byly černošské čtvrti výsledkem nelidské masové politiky. Dnes jsou symbolickým obrazem našeho vnímání Afriky,“ říká Ruddle. „V mnoha myslích přetrvávají představy o Africe z dob kolonialismu. Na mnoha místech afrického kontinentu se stále vedou války, je obrovská chudoba i nedostatek základních životních potřeb, ale také už existuje mnoho krásných a svátečních míst, ve kterých najdeme čisté nadšení a radost ze života. A takové je právě představení Khayelitsha, které přináší to nejkrásnější a nejpozitivnější co v současné Africe najdeme.“.

Afrika má spoustu skvělých umělců a Ti opravdu nejlepší prezentují dvou domovinu celému světu v projektu Mother Africa. Producentka Winston Ruddle se narodila v Zimbabwe a od roku 2003 vede svou vlastní akrobatickou školu v Tanzanii. Ti nejlepší absolventi jsou součástí jedinečné a světově unikátní show Mother Africa. Nic takového jste v ČR ještě neviděli. Buďte u toho právě v roce 2020, poznejte Afriku opravdu na vlastní kůži.