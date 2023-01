Sandra v Praze

Sandra Cretu, rodným jménem Sandra Ann Lauer je slavná německá popová zpěvačka, známá pod jménem Sandra, která svými hity mj. Maria Magdalena, In the heat of the night, Everlasting Love a Hiroshima, bezkonkurenčně vévodila světovým hitparádám, trhala rekordy v prodejích alb, vystupovala před nabitými arénami po celém světě a zařadila se tak mezi největší hudební legendy světové historie.

Její pražský koncert s doprovodnou kapelou 20. května 2023 bude jedinečný i svým unikátním prostředím na ostrově Štvanice. Před vystoupením Sandry publikum na správnou atmosféru naladí populární DEBBI.