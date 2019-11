Lindemann v Praze

S vydáním nového alba F & M, které vyjde u labelu Universal Music již 22. listopadu, přichází to, na co fanoušci po celém světě čekali několik let. Projekt LINDEMANN ohlásil velké evropské turné, které bude čítat celkem 12 koncertních zastávek. Předzvěstí nového alba jsou tři singly (Steh auf, Ich weiss es nicht a Knebel), který sice jasně ukazují hudební vliv domovských kapel obou protagonistů, leč zároveň slibují mnoho experimentálních a neotřelých hudebních nápadů, jenž si může dovolit právě jen projekt LINDEMANN.

Za projektem LINDEMANN se skrývá Till Lindemann, frontman kapely Rammstein, a dále pak Peter Tägtgren, známý především jako zpěvák, skladatel a kytarista švédské deathmetalové skupiny Hypocrisy a industrialmetalové kapely Pain.