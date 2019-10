Kiefer Sutherland v Praze

Kiefer Sutherland je více než třicet let profesionálním hercem s rolemi ve filmech jako ‘Stand By Me’, ‘The Lost Boys’, ‘Young Guns’, "Flatliners’, ‘A Few Good Men’, ‘A Time to Kill’, ‘Dark City’, ‘Melancholia’ a ve westernu ‘Forsaken’. Hrál i v TV sérii ‘24'.

Kiefer Sutherland po svém kritikou velmi příznivě přijatém debutu z roku 2016 ‘Down In A Hole’ vydal letos v dubnu u firmy BMG své druhé album ‘Reckless & Me’. ‘Reckless & Me’ je druhou kapitolou hudební poutě, při které Sutherland odehrál stovky koncertů.‘Reckless & Me’ organicky vznikalo během Sutherlandova koncertování na podporu jeho debutu. Autorem deseti skladeb je výhradně Sutherland s občasným přispěním dlouholetého přítele a producenta Jude Colea.

Srdcem alba ‘Reckless & Me’ je country music, ale slyšíme na něm i vlivy folku, rocku, blues a jiných žánrů..

Nové album s názvem 'Reckless & Me' budete mít možnost slyšet živě v Lucerna Music Baru.