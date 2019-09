Linda Oh 4tet (Malajsie / Austrálie / Spojené státy)

Linda May Han Oh se narodila v Malajsii, vyrůstala v západní Austrálii a nyní žije v New Yorku. Na klavír, fagot a elektrickou basu hrála před tím, než začala studovat hru na kontrabas v roce 2002 v W. A. Academy of Performing Arts (WAAPA). Tato studia absolvovala s vyznamenáním. V roce 2008 obdržela cenu ASCAP Young Jazz Composer Award. Získala také čestné uznání v soutěži Thelonious Monk Bass Competition 2009.

V roce 2008 absolvovala na Hudební škole v Manhattanu, kde studovala u Jaye Andersona, Johna Rileyho, Phila Markowitze, Davea Liebmana a Rodneyho Jonesa, Zde nyní vyučuje a vede prostřednictvím videokonferencí mistrovské kurzy pro střední školy po celých Státech.

Linda Oh vystupovala s umělci, jako jsou např. Joe Lovano, Steve Wilson, Vijay Iyer, Dave Douglas, Kenny Barron, Geri Allen, Fabian Almazan a Terri Lyne Carrington. V současné době vystupuje v roli aktivní kontrabasistky (u Pata Methenyho), ale také baskytaristky a skladatelky.