Half Moon Run v Praze

Montrealská skupina Half Moon Run o sobě dala poprvé vědět před deseti lety sérií éterických písní, které si berou to nejlepší z chladné atmosféry Radiohead nebo Alt-J. Do dnešního dne mají na svém kontě dvě nahrávky, které bodovaly v top desítce kanadské hitparády. Držitelé prestižní kanadské Juno Award plánují na letošní rok třetí desku „A Blemish in the Great Light“ produkovanou legendárním Joem Chiccarellim (Frank Zappa, The Strokes). „Jde o přirozenou evoluci a expanzi našeho zvuku,“ lákají na nahrávku, která vyjde v listopadu.

Support: shey baba

Vstupenky v prodeji od 20. září 2019.