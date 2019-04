Ozzy Osbourne + Judas Priest v Praze

Ozzy Osbourne přijede v rámci koncertního turné "No More Tours 2" i do Prahy, kde jako special guest vystoupí i Judas Priest. Vstupenky se pohybují v ceně 1790 – 2590 Kč, předprodej pro Live Nation klub začne 30. 4., pro ostatní 3. května 2019 v 10:00. Několikanásobný držitel ceny Grammy, který byl uveden do Rokenrolové síně slávy, odstartuje 31. ledna 2020 ve Velké Británii šestitýdenní turné, se kterým navštíví i Českou republiku – představí se 29. února v pražské O2 areně. Ozzy říká: „Opravdu se těším na návrat do Evropy a děkuji všem fanouškům za podporu. Už se nemůžu dočkat, až se příští rok uvidíme“.