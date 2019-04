Orbital v Praze

Je nám ctí, že 12. října v Praze přivítáme legendární duo ORBITAL a zveme vás zažít jejich neuvěřitelnou hudebně-světelnou show!

ORBITAL má na kontě devět studiových alb a za sebou tři desetiletí na elektronické scéně. Jejich vystoupení před obrovskými festivalovými davy jsou kritiky i fanoušky považovány za legendární. Singl Chime z roku 1989 se stal hymnou rave scény a každý další singl, album či remix otevřel posluchačům zcela nové prostory v elektronické hudbě.

Aktuální koncertní program bratrů Hartnollů obsahuje skladby z nového alba Monsters Exit(2018) i proslulé singly jako například Chime, Satan, The Box a Style.

Britský hudební magazín Q zařadil ORBITAL již více než před 15 lety mezi top "50 Bands to See Before You Die". Jsou držiteli cen NME Awards v kategoriích "Best Dance Act" a "Best Live Event".