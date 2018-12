Pokáč v Praze

POJĎME VYPRODAT FORUM! Unikátní koncert, spousta hostů, spousta songů, spousta překvapení, spousta všeho. Jen vlasů na pódiu pomálu. Křest prvního alba ‘Vlasy’ v malý lucerně byl díky vám naprosto neskutečnej zážitek. Tak co to posunout ještě o patnáct levelů vejš a udělat křest druhýho alba v obřím foru karlín? Žádný český plešatý písničkář to ještě nedokázal, změňme to!