Phil Collins v Praze

PHIL COLLINS SE VRACÍ NA KONCERTNÍ PÓDIA. JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH BRITSKÝCH HUDEBNÍKŮ SE V RÁMCI EVROPSKÉHO KONCERTNÍHO TURNÉ STILL NOT DEAD YET LIVE VRÁTÍ I DO ČESKÉ REPUBLIKY.

Phil Collins je legendou a jeho skladby se promítly do milionů životů lidí po celém světě. Uznávají ho celé nové generace umělců, kteří se inspirovali jeho neuvěřitelnou kariérou. Phil Collins prodal rekordních 100 milionů alb a obsadil bezpočet prvních příček napříč nejrůznějšími hudebními žebříčky. Phil se vrátil se sérií vyprodaných evropských koncertů následovanou rozsáhlým turné v Jižní a Severní Americe.