Yellow Days v Praze

Zpěvák, kterému je teprve dvacet let a přesto ho již nyní můžeme řadit k předním světovým bluesmanům jako je Ray Charles nebo Howlin' Wolf, přijede do Prahy! Hudbu, kombinující vlivy soulové generace minulého století a přitom svou jedinečností skvěle zapadající mezi dnešní osobité písničkáře jakými jsou King Krule, Mac DeMarco nebo Frank Ocean, v Rock Café zahraje jeden z nejnadějnějších mladých indie umělců z Británie, George van den Broek. Těšit se můžete zde na jeho první samostatný koncert.

O tom, jak vznikl jeho pseudonym, Broek říká: „Yellow Days, to je taková žlutá mlha přes všechno, co vidíte, násobí to emoce. Jsou to žluté dny mojí doby, protože píšu o momentech, které se mi dějí a které pro mě hodně znamenají.“