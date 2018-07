George Ezra v Praze

Se svým novým albem Staying At Tamara’s, na kterém najdete i píseň Shotgun, zamíří do Fora Karlín již v říjnu George Ezra. Poslední album za začátku neznámého teenagera s kytarou, je chytré, od srdce a hlavně energické. Píseň Shotgun se nedávno vyšplhala dokonce až na 1. místo UK single chart. Staying At Tamara’s je o úniku, pohodě a nadšení – v hudbě, životě i lásce.

Ezra se rozhodl dělat to, co umí nejlíp. Psát písně vyjadřující podporu, dodávající odvahu a nabízející únik. Album, prodchnuté pozitivním myšlením, opět produkoval Cam Blackwood (London Grammar, Florence and the Machine).