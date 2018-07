Royal Republic v Praze

Že jsou všechny severské kapely odtažité a chladné? Tenhle stereotyp rozhodně neplatí o energických Royal Republic, kteří jsou na scéně už jedenáctým rokem a v České republice jsou jako doma. Energičtí Royal Republic, jejichž show jsou vždy strhující a zběsilé, to z malých klubů pro stovku fanoušků dotáhli přes velké stage festivalů Rock for People a Mighty Sounds až do velkých pražských koncertních síní. Před loňským pražským koncertem se zpěvák Adam Grahn nechal pro novinky.cz slyšet, že jediný rozdíl mezi prvními koncerty a současnými velkými show je v tom, že si nástroje na podium nemusí tahat sami, ale jinak do koncertů dávají stále stejnou energii.

Jejich mix současného rock'n'rollu s garážovým rockem i hard rockem představí švédští rockeři dne 27. 3. 2019 ve Velkém sále Lucerna, kam byl minulý rok přesunut jejich koncert poté, co se původní místo konání Roxy raketově vyprodalo.