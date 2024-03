Guano Apes v Praze

GUANO APES – Free the Monkey Tour 2024 – 2.11.2024 – PRAHA, Lucerna, velký sál

Kdyby Vám dal někdo otázku, která rocková kapela patří mezi nejhranější v evropských rádiích, odpovědí by bylo zřejmě GUANO APES.

Tato německá crossoverová hvězda se zapsala nesmazatelným písmem do historie rocku svými hudebními peckami „Lords of the Boards“ „Open Your Eyes“, „Proud Like A God“, „Rain“ či vynikající cover verzí slavného hitu „Big In Japan“ od Alphaville. GUANO APES jsou v hudebním světě pojmem, bez kterých by na konci 90. let nic nefungovalo. GUANO APES otřásli každým stadionem, každým festivalem a svou směsí hardrockových kytarových riffů, hip hopu a melodického zpěvu krásné a energické Sandry Nasic si získali srdce milionů fanoušků po celém světě!

Dodnes se toho u nich mnoho nezměnilo. Po několikaleté koncertní pauze se ve své nejsilnější sestavě vrátili zpět na pódia a jsou mnohem uvolněnější, trochu popovější, ale především stále silní, po živých show hladoví a šťastní, že mohou opět mezi vás, jejich fanoušky!

Na podzim 2024 vyrazí GUANO APES na další velkolepé evropské turné, nazvané „Free the Monkey Tour“ v rámci něhož zavítají také 2. listopadu 2024 do PRAHY, do velkého sálu Lucerny!