The LaFontaines v Praze

Čtveřice, která vyrůstala v drsném prostředí současného skotského maloměsta otřásla celým hudebním světem se svým debutovým albem 'Class'. Skotští The LaFontaines mísí celou řadu hudebních vlivů, počínaje rockem, hip-hopem přes pop až k drum and bassu. Skoro vše kromě country. Silný skotský akcent, zběsilý mix žánrů a zuřivost, to jsou The LaFontaines. Po úspěšném debutovém albu loni vydali druhé album 'Common Problem', kterým si v magazinu Kerrang vydobili přezdívku Králové severu.

Často se říká, že to co dělají LaFontaines nemůže fungovat - nikdo nemůže dát dohromady tak šílený mix stylů jako oni, avšak v momentě, kdy je poprvé uvidíte naživo, zjistíte, že to vše působí naprosto přirozeně a jednotně. A zní to prostě skvěle. To nejlepší z Kasabian, ale i The Streets nebo Twenty One Pilots - jsou považováni za jednu z nejlepších vycházejících kapel skotské scény a dokazují to na turné po Británii i celé Evropě, kde se představili jako support Don Broco. Nyní vyrážejí na své první samostatné evropské turné a 6. října se představí i v pražském Café V lese.