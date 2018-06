Walking Papers - Praha

S DRUHÝM ALBEM SE DO PRAHY VRACÍ SUPERSKUPINA WALKING PAPERS!

Členy skupiny, která vznikla v roce 2012 v Seattle, jsou Duff McKagan (ex-baskytarista Guns N' Roses, Velvet Revolver, Loaded), Barrett Martin (bubeník Screaming Trees, který se dříve zapojil do projektu Mad Season) a členové The Missionary Position Benjamin Anderson a zpěvák Jeff Angell. Společně nahráli desku, kterou produkoval Jack Endino (Soundgarden, Nirvana, Mudhoney) a na niž výrazně přispěl také kytarista Pearl Jam Mike McCready. Nyní se vracejí se svojí druhou deskou 'WP2', jejíž písničky jsou samostatné příběhy, ale jako celek vypovídají o bludných duších, střetu vůlí a temné kráse amerických srdcí.

Deska byla vydaná dne 19. ledna na Loud & Proud Records a je na ní nahráno 13 skvělých songů, produkovaných znovu Endinem ve spolupráci s Martinem Feveyearem (Kings Of Leon, QotSA). WP2 volně navazuje na eponymní debuotvé album, které si jistě pamatujete díky silným písním jako 'The Whole Worldś Watching’ a 'Capital T'.