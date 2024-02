The Plastic People of the Universe

Jedna z nejznámějších kapel československého undergroundu a významný pilíř opozice proti tehdejšímu totalitnímu, komunistickému režimu. Skupina vznikla v roce 1968. Zažívali silnou perzekuci ze strany státních institucí a v roce 1976 bylo několik členů uvězněno. Vykonstruovaný soudní proces se členy skupiny inicioval vznik Charty 77. To byla občanská iniciativa, která kritizovala „politickou i státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, přesto že k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách. Současnou sestavu tvoří dva původní členové Jiří "Kába" Kabeš a Joe Karafiát, doplněni Vojtou Starým, Wencou Březinou a Jakubem Koláčkem. Předkapela Špinavej ubrus.

