Miroslav Donutil - Na kus řeči

VSTUPENKY: pan Růžička, Mamut Agency: 725 412 828.

předprodej zde: https://shop.entradio.cz/event/6972?theme=steelBlue

MIROSLAV DONUTIL míří do Kdyně s novým programem!

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, jsme připravili opravdovou lahůdku! V květnu zavítá do Kdyně populární český bavič a herec MIROSLAV DONUTIL. Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči.

Miroslav Donutil je jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých herců, komiků a vypravěčů. Za jeho talent jistě mohou i rodinné geny. Jeho rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. V divadle hrál již za studií, konkrétně v divadle Husa na provázku. V roce 1990 se stal členem činohry souboru pražského Národního divadla.

Talk show Na kus řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů, tak se máte na co těšit.