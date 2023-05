Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve 10. 6. 2023 od 17 hodin na akci Barokní podvečer v Mariánské Týnici, který se koná k poctě architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela.

PROGRAM:



17:00 hodin (hospitium)

Zahájení

Vernisáž výstavy Santini Immortalis (výstava studentských prací ateliéru doc. akad. mal. Ditty Jiřičkové z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni)

17: 30 hodin (západní ambit)

Vernisáž autorské výstavy Centra baroka Architektura Jana Blažeje Santiniho–Aichela v západních Čechách

17:45 hodin (západní ambit)

Představení piva Santini (speciální várka z pivovaru Chříč)

18:00 hodin (západní ambit)

Občerstvení

18:15 hodin (kostel Zvěstování Panně Marii)

Pocta Santinimu: Barokní hudba a tanec na počest 300. výročí velkého architekta

Účinkují: Filip Dvořák – cembalo, Jan Hádek – barokní housle, Hartig Ensemble - Tance a balety tří století pod vedením prof. Heleny Kazárové

Baroko bylo plné pohybu, který byl usměrňován vnitřním řádem, který se snažil spojit člověka s tím, co ho přesahovalo. Možná proto se k tomuto konceptu stále vracíme se snahou do něj více proniknout. Jedinečné propojení racionality se světem smyslového vnímání má co říci i dnešním lidem, neboť někde mezi sférou rozumu a citu se ukrývá naše duchovno. Santini tomu velmi dobře rozuměl.

19:15 hodin (kostel Zvěstování Panně Marii)

Komentovaná prohlídka kostela a ambitů s průvodci v replikách barokních oděvů

20:00