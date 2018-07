Dance Sensation

Nasedněte s námi na devadesátkovou vlnu! Vyrazíme za songy, na kterých jsme vyrůstali. Hvězda diskoték E-rotic, jejíž hity máme doma na kazetách a prvních cédéčkách schované z našich divokých let, přijede do Olomouce do S-KLUBU.

Vystoupí dance-popová skupina Verona, kterou v roce 2002 založil producent a skladatel Peter Fider. Na začátku letošního roku nahradila zpěvačku Markétu Jakšlovou Veronika Stýblová – finalistka Superstar 2013 a skupina vydala singl Complicated, jehož klip se natáčel v USA a má přes třičtvrtě milionu shlédnutí.