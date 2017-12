Smokie - The Symphony Tour 2018

Legenda legend hudební historie britská skupina SMOKIE. Největší hity ve velkolepé show se symfonickým orchestrem.

Speciální host: česká rock&pop skupina maybe

1.12. BRNO, DRFG Arena

2.12. ZLÍN, ZS L.Čajky

3.12. OSTRAVA, Ostravar Arena

6.12. PLZEŇ, HM Arena

7.12. PARDUBICE, Tipsport Arena

8.12. PRAHA, Tipsport Arena

SMOKIE

Britská hudební legenda, která hraje už celých 50 let.

Mají nepočítaně hitů a také je zahrají v rámci THE SYMPHONY TOUR 2018.

Living Next Door To Alice, Needles And Pins, Oh Carol, I'll Meet You At Midnight, If You Know How To Love Me, Don't Play Your Rock'n'Roll To Me, Lay Back In The Arms Of Someone, Something's Been Making Me Blue, Wild Wild Angels, Mexican Girl, For A Few Dollars More, Take Good Care Of My Babe - to je 12 hitů, které si určitě na koncertě užijete a bude jich ještě mnohem více.

Koncerty se uskuteční v prosinci 2018 v Brně, Zlíně, Ostravě, Plzni, Pardubicích a Praze. Vstupenky jsou již v prodeji přímo na oficiálních webových stránkách www.smokie2018.cz a také v sítích Ticketportal a smsticket.