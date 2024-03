Šamanovo zboží (post-psychedelic)

Čtyřčlenné hudební uskupení balancující na hraně rockové lyriky a sonického experimentu. Vychází z klasického progrocku 70. let, který modernizuje digitálním thereminem, electro drumpady a rozličnými modulacemi do psychedelické jízdy. Na koncertech se šamani nerozpakují do skladeb improvizovat a rozvádět je spontánními jamy. Jejím posledním albem je apokalyptický počin Čtvrtá polnice. Nyní uvedou a pokřtí nové album Zeměkout.

