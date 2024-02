Metallica & Symphony Tribute Scream Inc. v Ostravě

Již v záři 2024 do České Republiky se vrací jedna z nejlepších světových cover band legendární kapely Metallica je unikátním projektem SCREAM Inc. s názvem METALLICA & SYMPHONY Tribute SCREAM INC. Projekt se skládá ze 38 muzikantu kapely se symfonického orchestrem. Na koncertech uslyšíte největší hity Metallica v symfonických aranží. Kapela představí symfonické verze písní zvěčněných na albu S&M z roku 1999.

SCREAM INC. jsou známí jako jedna z nejlepších tribute kapel Metallica na světě. Od počátku své činnosti kapela uskutečnila více než 1000 koncertů v zemích jako Německo, Rakousko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Polsko a mnoha dalších.

Těšit se můžete na koncerty v pražském Divadle Hybernia 19.09, v brněnském SONO Centru 28.09, v ostravské Aula Gong 29.09 a ve zlínském Kongresovém Centru 30.09, vždy od 20:00.