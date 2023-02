Leopold Bauer: morfologie moderny

_historik umění Pavel Šopák představí svou novou knihu o významném rakouském architektovi

V roce 1938, krátce před svou smrtí, zaslal architekt Leopold Bauer do Opavy soubor fotografií, doplněný vlastním komentářem; adresátem byl ředitel Zemského muzea, historik umění Edmund Wilhelm Braun, jenž o svém dávném příteli Bauerovi hodlal sepsat knihu. Z projektu sešlo – nicméně ony fotky a vzájemná korespondence se dochovaly do dnešní doby. A při příležitosti 150. výroční narození Leopolda Bauera poskytly příležitost podívat se na tuto tvůrčí osobnost středoevropské moderní architektury odlišným pohledem: pohledem, který nás vrací do Bauerových časů.