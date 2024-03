Pojď na výtvarku!

VÝSTAVA / Arkády

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ OPAVA SLAVÍ 50. VÝROČÍ

ZUŠ Opava slaví – výtvarný obor 50. výročí, celá škola pak 100 let od založení. Pojďte prozkoumat, co se pod pojmem výtvarný obor ZUŠ skrývá. Co vše je možné se zde naučit a jak výuka v prostorách bývalého dominikánského kláštera na Solné ulici probíhá? Je to škola, nebo kroužek? Výstava v Arkádách má za úkol přiblížit myšlenková východiska pedagogů výtvarného oboru, jejich přístup k žákům a také náhled do tvorby nejmladších opavských výtvarníků.