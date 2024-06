All Imp: improshow pod širým nebem

Improvizační divadlo All Imp pod širým nebem na terase Obecního domu v Opavě.

Jsme improvizační skupina All Imp a na ostravské scéně působíme již 10 let. Hrajeme divadlo bez scénáře, děj vymýšlíme přímo na jevišti. A inspirujeme se nápady a tématy diváků z publika. Nechte se překvapit kouzlem okamžiku, podlehněte atmosféře a hlavně, zasmějete se do sytosti.